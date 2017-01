Wasbeertje duikt op in container

De wasbeer. Foto: Ben van Oosterhout De wasbeer verstopte zich in de onderstel van de vrachtwagen Peter van Baarle van de Dierenambulance heeft de wasbeer naar diergaarde Blijdorp gebracht

Een bijzondere vondst op de Propaanweg in Pernis. Bij het uitladen van een container uit New York is daar een wasbeertje opgedoken.

De verstekeling spurtte de container uit en verstopte zich in het onderstel van de vrachtwagen. Daar wist Peter van Baarle van de Dierenambulance hem uiteindelijk uit te halen.



De wasbeer is naar diergaarde Blijdorp gebracht. Daar zit hij eerst in quarantaine, om te kijken of hij geen ziektes als hondsdolheid heeft.