Pastoor heeft fitte selectie voor bekerduel in Volendam

Alex Pastoor

Sparta reist morgen met een fitte selectie naar Volendam, voor het duel in de kwartfinale van de KNVB Beker. Alex Pastoor kan in zijn sterkste opstelling starten, maar of dat automatisch ook dezelfde ploeg is als tegen AZ, is nog niet bekend.

Ook onduidelijk is nog of Pastoor wel op de bank mag plaatsnemen in Volendam. Hij werd zaterdagavond in de competitiewedstrijd tegen AZ wegens aanmerkingen op de leiding naar de tribune gestuurd.



Sparta kan dinsdagavond een beetje geschiedenis schrijven. In 2004 kwam Sparta voor het laatst zo ver in de beker, toen er uiteindelijk in de halve finale na strafschoppen werd verloren van FC Utrecht. In 1996 haalde Sparta zelfs de finale.



Allemaal zaken waar trainer Alex Pastoor niet mee bezig zegt te zijn: "Ik hou mij bezig met zaken die ons de wedstrijd kunnen doen laten winnen. Er lonkt iets bijzonders voor ons, maar dat heeft weinig met de historie te maken. Als je de beker wilt winnen, dan moet je rondes doorkomen. Gedachtegangen of we de beker ook kunnen winnen, die wil ik met wortel en tak uitbannen. Elke procent dat onze gedachte daar naar uit gaat, die gaat ten koste van de wedstrijd die we gaan spelen."