Van Wermeskerken langer bij FC Dordrecht

FC Dordrecht heeft een optie gelicht in het contract Sai van Wermeskerken. De Japanse verdediger ligt nu tot de zomer van 2018 vast aan De Krommedijk.

Sai van Wermeskerken, in Dordrecht beter bekend als SamuSai, is geboren in Limburg, maar groeide op in Japan. In 2013 werd hij na een stage opgenomen in de jeugd van FC Dordrecht. Sinds het seizoen 2014/2015 maakt hij deel uit van het eerste elftal.De verdediger kwam in de afgelopen seizoenen tot 52 wedstrijden voor FC Dordrecht. Hij maakte één doelpunt.