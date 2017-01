Een jazzrock-trip met DELFOS? in Live uit Lloyd

Jazzrock is terug, of nooit weggeweest? Saxofonist en bandleider Rolf Delfos heeft de stroming afgestoft, gepimpt, bijgeschaafd en opgewonden. Met het debuut Roadtrip neemt-ie je mee op reis, naar het einde van de groove... en verder.

(1960) is op meer dan honderd albums te horen, maar hij heeft nog nooit een album uitgebracht onder zijn eigen naam. De reden hiervoor is dat Delfos zich altijd gelieerd heeft aan bands en het collectief zwaarder vond wegen dan zijn eigen naam te verbinden aan een groep. Bescheidenheid siert ook de saxofonist.Met groepen alsenis hij zeer succesvol in zowel binnen- als buitenland. Als sessiemuzikant is het overzicht schier oneindig. Delfos heeft echter in de afgelopen jaren een aantal composities geschreven die hij slechts geschikt vond voor eenen dus niet vond passen bij de eerder genoemde bands. En zo ontstond zijn eigen bandInclusief het...Inverteltbevlogen over zijn muzikale reis, zijn trip door de jazzrock die resulteerde in een plaat die geen enkele maat gedateerd klinkt. Er worden in de studio live vier songs gespeeld, met de volgende bezetting:- drums,- 6 string Visser-bass,- Keys & Rhodes,- gitaar en- saxofoons.

