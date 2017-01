De Pelgrim-brouwer: 'Bier moet goed doordrinkbaar zijn'

Bier uit de regio: 'Het is wel fijn als je er drie glazen van wilt drinken'

Mijn biertjes moeten goed doordrinkbaar zijn, zegt Eric van der Lugt, brouwer van De Pelgrim in Rotterdam-Delfshaven. "Het is wel fijn als je er drie glazen van wilt drinken. Ik zorg dan ook dat mijn bieren niet over-the-top zijn. Anders gaat het tegenstaan."

De regionale biertjes zijn sterk in opmars. Tegenwoordig heeft iedere stad, dorp of buurt wel zijn eigen biertje. 7 Minuten besteedt deze week aandacht aan deze trend. Is er sprake van een doorgeschoten hobby of is het serieuze business?



Brouwerij De Pelgrim, de oudste in onze regio, is het stadium van hobbyisme al lang voorbij. Iedere week brouwt Eric van der Lugt er zo'n één- tot tweeduizend liter bier, jaarlijks in totaal zo'n 12 of 13 verschillende smaken.



Op dinsdag proeft 7 Minuten Vulcaan, het biertje van Vlaardingen. Daarna is het de beurt aan het Brielsch brouwers gilde. De serie sluit af met de brouwsels van de stadsbrouwerij van Dordrecht.



TV Rijnmond zendt 7 Minuten maandag tot en met donderdag uit, elk uur, net na het tv-nieuws.