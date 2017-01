Nesselande en Rotterdam strijden om lijfsbehoud

Nesselande juicht na zege op Rotterdam

De 3-0 zege die Nesselande/VoorElkaar.nl zaterdag in de regioderby tegen Arbo Rotterdam Volleybal boekte geeft even lucht, maar veilig is de club uit Zevenhuizen nog lang niet. Dit seizoen degraderen drie teams uit de eredivisie.

Voor Rotterdam wordt handhaving een lastig verhaal. Met vijf punten uit veertien duels staat de club van coach Rodin Merx op de laatste plaats. Het gat met Nesselande, dat één plaats boven de degradatiestreep staat, is acht punten. Omdat Alterno, dat één plaats lager staat, maar één punt minder heeft kan ook de ploeg van coach Kristian van der Wel nog niet gerust achterover leunen.



Omdat de volleybalbond een kwalitatief sterkere eredivisie wil degraderen er dit seizoen drie ploegen en krimpt de eredivisie van twaalf naar tien teams.



Ontsnappingsmogelijkheid

Omdat het in de voorgaande jaren regelmatig voorkwam dat een club het budget niet rond kreeg om in de eredivisie te spelen is er nog een ontsnappingsmogelijkheid.



De onderste drie teams spelen na de het reguliere seizoen een mini-competitie. Als een club de licentie teruggeeft, mag de winnaar van die competitie alsnog in de eredivisie blijven spelen.