Vandalen slopen ijsbaan Nieuw-Beijerland

Vandalen vernielen ijsbaan Nieuw-Beijerland

De ijsbaan van Nieuw-Beijerland ziet eruit als een meer vol ijsschotsen. Vandalen hebben de schaatsbaan afgelopen weekend grondig vernield.

Na een jaar of vijf kon eindelijk weer worden geschaatst op de baan in Nieuw-Beijerland. Daar werd ook al gretig gebruik van gemaakt, net zoals van het paviljoentje ernaast waar drank en snacks werden verkocht. "Heel Nieuw-Beijerland gaat hier schaatsen", zegt een bewoner. "Hartstikke leuk."



Daar kwam dit weekend verandering in. Volgens omwonenden heeft een tiental jongeren met vuurwerkbommen de ijsbaan totaal vernield.



De voorzitter van de schaatsvereniging. Bas van Gilst ziet er de lol niet van in. "Het is toch weer gemeenschapsgeld. We hebben hier te maken gehad met brandstichting en inbraak. Dan vraag ik me af: waar is de mentaliteit van de jeugd?''