Het perspectief van Schuurman bij Feyenoord

Jari Schuurman in Feyenoord-tenue

Feyenoorder Jari Schuurman speelt dit seizoen op huurbasis voor Willem II. Een onverdeeld succes is dat tot op heden niet voor de 19-jarige middenvelder, getuige het geringe aantal van zes wedstrijden waarin hij in actie kwam. De vraag rijst wat het perspectief voor Schuurman is in de Kuip, als hij nu nog niet onbetwist basisspeler is in Tilburg.

Zaterdagavond stond Schuurman voor de tweede keer dit seizoen in de basis bij Willem II. Hij had die kans mede te danken aan blessures van Funso Ojo en Freek Heerkens en de vormdip van Erik Falkenburg. Tegen Feyenoord speelde hij niet onverdienstelijk, al kwam hij in de twaalfde minuut bij een goede schietkans niet verder dan een ongevaarlijk rollertje.



In de jeugdopleiding maakte Schuurman, die in Rotterdam vastligt tot halverwege 2020, jarenlang indruk. Joop van Daele, die het talent op de voet volgt, gelooft daarom nog steeds in de kansen voor hem bij Feyenoord. Schuurman is immers pas eerstejaars senior en er is nog voldoende ruimte voor verbetering. Maar ook Van Daele erkent: het zal niet makkelijk worden, ook met het oog op de concurrentie op de nummer 10-positie.