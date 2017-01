Rotterdamse taxichauffeur afgetuigd door klanten

taxi

Een taxichauffeur is in de nacht van zondag op maandag zwaar mishandeld door een groep van vijf klanten. De 41-jarige man kreeg volgens de politie meerdere vuistslagen in zijn gezicht na onenigheid over de prijs van een rit.

De vijf daders stapten rond half twee op de Rotterdamse Gooilandsingel in de taxi. Ze maakten afspraken over een vaste prijs voor de rit en lieten zich naar een bank op het Zuidplein rijden om het geld te pinnen.



De sfeer sloeg om toen de mannen plots besloten dat ze ook naar een derde adres wilden worden gebracht. Het lukte ze niet het met de chauffeur eens te worden over de extra kosten van zo'n rit, waarna de bestuurder zijn klanten hun geld teruggaf.



Een van zijn passagiers reageerde agressief en sloeg het slachtoffer meerdere keren in zijn gezicht. Ook de andere passagiers gingen de taxichauffeur te lijf, onder meer door zijn been naar buiten te trekken en vervolgens de deur dicht te trappen.



Het slachtoffer is mogelijk ook nog beroofd door zijn klanten. De bestuurder zag hoe de mannen zijn portemonnee pakten, maar het is niet duidelijk of ook geld is meegenomen. De daders sloegen vervolgens op de vlucht.