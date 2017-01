Wiebes: Douane Rotterdam blijft op sterkte

De douane in Rotterdam hoeft geen personeel in te leveren. Dat beloofde staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) bij overleg over de veiligheidssituatie in de haven van de stad, meldt de gemeente maandag.

Over de slagkracht van de douane bestaan al langer zorgen. Zowel de politiek als het bedrijfsleven sloegen eerder alarm bij Wiebes. Steeds meer douanepersoneel zou vertrekken, terwijl de douaniers er juist veel toezichttaken bij krijgen.De gemeente en andere betrokken partijen als de politie, het openbaar ministerie, de havenmeester, de douane en de Belastingdienst maakten eerder deze maand afspraken met de staatssecretaris over de veiligheid in de haven.Ze spraken onder meer af dat voortaan twee keer per jaar wordt overlegd over de situatie in de haven. ''In deze zogenoemde Haventafel worden alle partners die een rol spelen bij de veiligheid in de haven betrokken'', meldt de gemeente Rotterdam.Dat terugkerende overleg is onder meer bedoeld om de samenwerking te verbeteren en informatie uit te wisselen. Dat moet niet alleen de veiligheidssituatie verbeteren, maar ook de concurrentiepositie van de haven verstevigen.Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam zei maandag bij Rijnmond NU blij te zijn met de afspraak die is gemaakt met Wiebes. Hij zei te hopen dat de douane de komende jaren versterkt kan worden met meer personeel.