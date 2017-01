'Reuzen' bezoeken standbeeld Rigardus Rijnhout

Het beeld van de Reus van Rotterdam in het Oude Westen kreeg maandag onder grote belangstelling bezoek van twee van de grootste mannen ter wereld.

Brahim Takioullah (2.46m) en Abdramane Dembele (2.37m) behoren tot de weinig mensen in de wereld die het levensgrote beeld recht in de ogen kunnen kijken.''Voor jou is hij misschien groot, maar ik vind hem maar klein'', lacht Takioullah, die zelfs 8 centimeter groter is dan het 2.38 meter hoge beeld van Rigardus Rijnhout Volgens het enorme duo was Rijnhout te benijden. Ze zouden maar wat graag een standbeeld van zichzelf terugzien in hun geboortelanden.''Ik zou vereerd zijn als ik dat ook in mijn land zou krijgen'', vertelt Takioullah. Ook Dembele zou zichzelf graag als beeld willen terugzien.Voor de organisatoren van het bezoek was de komst van de 'reuzen' een enorme opgave. Zo zijn hotelbedden meestal ruim 2 meter lang en dus te kort voor het duo.Daarom werden speciale bedden van 2.50 gemaakt voor in het hotel.De mannen kwamen naar Nederland vanwege een opera over een van de langste mannen van de wereld; de Fin Cajanus. Ze brachten ook een bezoek aan Madurodam.