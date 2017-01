Pastoor niet akkoord met drie duels schorsing

Alex Pastoor

De aanklager betaald voetbal van de KNVB wil Sparta-trainer Alex Pastoor drie duels schorsen, waarvan één duel voorwaardelijk. Pastoor zou in het duel met AZ dreigende of intimiderende taal hebben gebruikt richting de vierde official. De coach gaat niet akkoord met het voorstel.

Aangezien Pastoor niet akkoord gaat met het schikkingsvoorstel zal de tuchtcommissie zich maandagavond over de zaak buigen. Mocht de tuchtcommissie tot dezelfde strafmaat komen, mist Pastoor de kwartfinale in het bekertoernooi tegen FC Volendam en de competitiewedstrijd van vrijdag tegen Willem II.