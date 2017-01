OM: Geen tweede kans voor Volkert van der Graaf

Justitie

Volkert van der Graaf werkt slecht mee aan de gesprekken bij de reclassering. Daarom is niet goed in te schatten of er een gevaar is voor herhaling, zei het Openbaar Ministerie maandag tijdens de rechtszaak tegen de moordenaar van politicus Pim Fortuyn.

Justitie wil dat Van der Graaf weer een jaar achter de tralies verdwijnt. Dat moet hem dwingen tot constructiever gedrag, omdat hij niet zou meewerken met de reclassering. Van der Graaf zegt zelf geen behoefte te hebben aan hulp van die instantie.



De rechter wees de verdachte er tijdens een eerdere zitting op dat hij als voorwaarde voor zijn vrijlating moet antwoorden op relevante vragen van de reclassering. Van der Graaf wierp toen tegen dat niet duidelijk is wat precies als 'relevant' kan worden bestempeld.



Verhoor zonder zwijgrecht

De moordenaar van Fortuyn heeft de verplichte gesprekken omschreven als ''een politieverhoor zonder zwijgrecht". Ook zei hij zich onveilig te hebben gevoeld. Dat zou een van de redenen zijn geweest dat de gesprekken stroef verliepen.



Tijdens de gesprekken begon Volkert vaak met een verklaring die hij van papier voorlas. Toen bleek dat de gesprekken werden opgenomen, weigerde hij nog te praten. Volkert tikte zijn antwoorden vervolgens op het scherm van zijn laptop.



Open gesprek

Ook tijdens de zitting maandag kwam het niet direct tot een open gesprek tussen Van der Graaf en de rechter: hij begon met het voorlezen van een schriftelijke verklaring van tien kantjes.



Opvallend is dat de reclassering Volkert nog een tweede kans wil gunnen, omdat er sprake is van 'lichte verbetering' in de gesprekken met de verdachte. Het OM denkt daar anders over. Van der Graaf zou al te vaak zijn gewaarschuwd.



Van der Graaf botst al jaren regelmatig met de autoriteiten. De milieuactivist werd in 2003 tot 18 jaar cel veroordeeld voor de moord op Fortuyn en kwam in mei 2014 onder voorwaarden vrij. Hij had toen tweederde van zijn straf erop zitten.



De rechter besluit over twee weken of Van der Graaf weer de cel in moet.