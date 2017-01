Rotterdam viert start Chinees nieuwjaar met leger nephanen

Haan Haan

Veertien enorme nephanen zijn opgedoken in het Rotterdamse straatbeeld. De stad viert daarmee het begin van het Chinese Jaar van de Haan. ''De Chinese cultuur is heel groot in Rotterdam'', vertelt organisator Marieke Dekker.

De ongeveer anderhalf meter hoge beelden staan onder meer in de Markthal, het Hofplein en de Koopgoot. De werken van de Rotterdamse kunstenaars worden gefinancierd door sponsors. Zij betaalden zeshonderd euro om een haan te 'adopteren'.



Volgens twee Chinese dames in de Markthal slaat Rotterdam de plank flink mis met de hanenbeelden. In de Chinese taal wordt namelijk geen onderscheid gemaakt tussen de haan en de kip, maar wordt juist dat laatste dier als het meest waardevol gezien.



''Je kan meer geld verdienen met de kippen omdat die eieren produceren'', legt een van de vrouwen uit. Het duo maakt zich overigens niet druk over de blunder. ''Het is gewoon een cultureel verschil.''