Aboutaleb hekelt lichtactie NIDA: dit geen tweede keer

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb heeft NIDA-voorman Nourdin el Ouali op de vingers getikt na een actie waarbij de Palestijnse vlag op het stadhuis werd geprojecteerd. ''Hij moet het zeker geen tweede keer doen'', zei Aboutaleb maandag.

NIDA wilde met de lichtshow solidariteit tonen met de Palestijnse slachtoffers van de Israëlische bezetting. Eerder had locoburgemeester Eerdmans de Israëlische vlag halfstok gehangen na een aanslag op Israëlische militairen.Aboutaleb zei maandag bij Rijnmond NU dat hij El Ouali heeft aangesproken op zijn actie. ''Je mag niet je politieke propaganda op het gebouw van een ander projecteren'', zei de burgemeester. ''Al is het een gemeenschapshuis; het gebouw heeft ook een eigenaar.''El Ouali reageerde met zijn actie op het vlagvertoon van Eerdmans. De NIDA-leider noemde het 'bedenkelijk' dat ook soldaten die in bezet gebied omkomen op deze manier door de gemeente Rotterdam worden herdacht.