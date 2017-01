Kortsmit: 'Liefst winnen in reguliere speeltijd'

Roy Kortsmit - Foto: Kay in 't Veen (ANP)

Bij bekerwedstrijden wordt er altijd nadrukkelijk naar een doelman gekeken. Omdat het op strafschoppen aan kán komen, is Sparta-doelman Roy Kortsmit voor de kwartfinale tegen FC Volendam dan ook op alles voorbereid.

"Natuurlijk. Wij zijn overal op voorbereid, dus ook op strafschoppen," zegt Kortsmit tegenover RTV Rijnmond. "Maar ik ga niet alles verklappen nu, of ik een lijstje heb. Het liefste winnen we gewoon in reguliere speeltijd. Ook penalty's is een belangrijk onderdeel waar je je gewoon makkelijk op kan voorbereiden door te trainen."



Afgelopen weekend speelde Sparta met 1-1 gelijk bij AZ. Een opsteker na een reeks mindere resultaten, waardoor de Rotterdammers met vertrouwen naar De Dijk afreizen. "Het resultaat was prima, 1-1 uit bij AZ, dat is mooi. Ik vond ons spel ook goed en heb veel mensen er over gehoord. Dat geeft vertrouwen", aldus de goalie.