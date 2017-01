Rotterdam wil duizenden burgers horen over toekomst stad

Raadslid Laan in gesprek met burgers

Wat zou u veranderen als u de komende tien jaar de baas zou zijn in Rotterdam? Die vraag kregen Rotterdammers maandag van politici die de stad in trokken om het project 'gesprek met de stad' af te trappen.

Het gemeentebestuur wil de komende maanden met duizenden Rotterdammers praten over de toekomst. ''We gaan naar ouderencentra en bedrijfskantines. We gaan op de gekste plekken in de stad met mensen in gesprek'', zei raadslid Antoinette Laan (VVD).



Laan en wethouder Hugo de Jonge gingen maandag bij het Centraal Station alvast met mensen praten over de toekomst. Zij bleken allemaal zo hun eigen ideeën te hebben over waar de gemeente zich mee bezig moet houden.



Vies

''Ik zou meer uitgeven om de stad schoon te houden'', zei een zestienjarige jongen tegen het raadslid. Hij vindt het vaak erg vies bij de McDonalds op de Coolsingel. Toch blijft de tiener zeker in Rotterdam wonen. ''De mooiste stad van Nederland'', grijnst hij.



Laan is blij met de lawine aan meningen die over haar wordt uitgestort. ''Dit is juist de hele gedachte erachter'', zegt ze. ''Mensen kunnen uit de losse pols zeggen wat als eerste bij ze opkomt.'' Dat moet voorkomen dat burgers zich niet gehoord voelen door de politiek.



Studeerkamer

Ook volgens wethouder De Jonge is het belangrijk dat politici zich niet 'opsluiten in een studeerkamer', maar de straat opgaan om te praten met mensen. ''Mensen hebben echt een verhaal, hoe zij de stad zien in de toekomst.''



Door overal met Rotterdammers te gaan praten, willen de politici voorkomen dat ze steeds met dezelfde mensen in discussie gaan. ''We hadden net een paar toeristen die ook wat vinden van de stad. Die neem je ook mee in de afweging.''



Internet

De discussie over de toekomst van Rotterdam wordt overigens niet alleen gevoerd op straat, maar ook op het internet. Via Facebook, Instagram en een speciale 'Gesprek met de Stad'-website wordt iedereen uitgenodigd van zich te laten horen.



Volgens de gemeente voert geen enkele andere stad in Nederland op zo'n 'vernieuwende en open' wijze een gesprek met burgers. De Jonge: ''We willen hun verhaal optekenen.''