Man neergeschoten in Rotterdam-Zuid (Foto: MediaTV)

Man neergeschoten in Rotterdam-Zuid (Foto: MediaTV)

Een neergeschoten man is maandagavond aangetroffen op het W.G Witteveenplein in Rotterdam-Zuid. Het slachtoffer moest op straat worden gereanimeerd.

De hulpdiensten brengen de man met een spoedtransport over naar het ziekenhuis. De politie zoekt nog uit wat hem precies is overkomen.De dader of daders zijn nog voortvluchtig, aldus een woordvoerder van de politie. ''Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.''