Hans de Koning: trainer of anders meubelverkoper

Hans de Koning

Met het 1-1 gelijkspel schoten gisteren Excelsior en Go Ahead Eagles weinig op in de strijd tegen degradatie. Bij de club uit Deventer is Hans de Koning (56) de hoofdtrainer. De Rotterdammer is één van de meest sympathieke mensen uit de voetballerij en staat met beide benen op de grond.

De Koning mag zich dus coach noemen van een ploeg uit de eredivisie, maar de voormalig doelman van AZ en FC Twente had zomaar werkzaam kunnen zijn als meubelverkoper in de zaak van zijn broer Perry de Koning, die over twee weken zijn nieuwste winkel opent in Sliedrecht.



Het is nog niet bekend of De Koning ook na dit seizoen nog trainer is van Go Ahead Eagles. Mocht dat niet het geval zijn, dan lonkt de woonbranche weer. "Ze noemen dat een achterdeurtje. Dat is altijd lekker", zegt hij.



Bekijk in de bijgesloten video een reportage over Hans de Koning en zijn broer.