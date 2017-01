Van Haaren weer clubloos: 'Gedurfde beslissing'

Ricky van Haaren - Foto: Olaf Kraak (ANP)

Ricky van Haaren zit op dit moment niet voor de eerste keer in zijn carrière zonder club. De middenvelder besloot deze winter te vertrekken bij FC Dordrecht in de hoop een stap hogerop te maken. Hij zit echter nog steeds thuis. "Het is niet ideaal, maar ik heb goede hoop", zegt de 25-jarige Van Haaren.

Van Haaren speelde in de eerste seizoenshelft op amateurbasis aan de Krommedijk. Zijn besluit om in de winterstop te vertrekken uit Dordrecht was afgelopen zomer al genomen. "Het is een gedurfde beslissing", beseft de Rotterdammer. "Ik hoop dat er nog iets leuks op mijn pad komt. Ik heb twee keer eerder in deze situatie gezeten, dus het zou logisch zijn om ergens heen te gaan waar ik meer vastigheid heb."



Voor zijn tweede periode bij FC Dordrecht beleefde de oud-speler van Feyenoord en ADO Den Haag avonturen bij Dinamo Boekarest en Sanliurfaspor in respectievelijk Roemenië en Turkije. Van Haaren praat momenteel wederom met buitenlandse clubs. "Hier en daar is er wat contact, maar er speelt niets concreet. Ik kan er nu vrij weinig over zeggen", vervolgt de voormalig jeugdinternational tegenover RTV Rijnmond.



Om zijn conditie op peil te houden traint Van Haaren voor zichzelf in de sportschool. Hij houdt nog geen rekening met het scenario dat er niets komt. "Daar heb ik nog niet over nagedacht. Ik bekijk het liever positief. Weer terug naar FC Dordrecht? Ik sluit niets uit, maar daar is nog helemaal geen sprake van."