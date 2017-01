Pijbes komt cultureel Rotterdam financieel te hulp

De voormalige baas van de Kunsthal gaat zich inzetten voor kunst en cultuur in Rotterdam. Wim Pijbes is directeur geworden van Stichting Droom en Daad, een fonds dat geld steekt in allerlei initiatieven, projecten en personen in de stad.

De stichting trekt onder meer geld uit om het Internationaal Filmfestival Rotterdam te steunen. Het IFFR krijgt een donatie om het festival internationaal beter op de kaart te zetten. Volgens Pijbes is het evenement een voorbeeld van hoe Rotterdam aantrekkelijker kan worden.Droom en Daad wordt onder meer gesteund door een van oorsprong Rotterdamse ondernemersfamilie. De organisatie gaat naast geld ook expertise aanbieden. ''Wij investeren in cultuur voor iedereen; van Pietje Bell tot Erasmus'', zegt Pijbes.De Rotterdamse wethouder Pex Langenberg (Cultuur) is blij met de hulp van de stichting. Hij spreekt over een ''welkome aanvulling op de bestaande financieringsvormen voor kunst en cultuur in Rotterdam''.''Met Wim Pijbes als directeur beschikt het fonds bovendien over een bevlogen en betrokken directeur, die zijn sporen verdiend heeft in deze sector en zich altijd nauw verbonden heeft getoond met zijn woonplaats Rotterdam'', concludeert de wethouder.Pijbes heeft een lange staat van dienst als museumdirecteur. Zo werkte hij onder meer bij de Kunsthal, het Amsterdamse Rijksmuseum en Museum Voorlinden van de Rotterdamse kunstverzamelaar Van Caldenborgh.De voormalige museumbaas staat te popelen om in Rotterdam aan de slag te gaan. ''Rotterdam is de tweede stad van het land, met een groot en breed aanbod. We springen op een golf die aanzwelt'', zei Pijbes tegen het ANP.De nieuwe baas van Droom en Daad wil niet zeggen hoeveel financiële slagkracht het fonds heeft, maar het zou gaan om een 'daadkrachtige' organisatie.