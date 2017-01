Ridderkerkse dwergpapegaai wint schoonheidswedstrijd

Ridderkerk telt sinds dit weekend een nieuwe schoonheidskampioen. Een van de geel-rode dwergpapegaaien van fokker Teun Knoop werd uitgeroepen tot de fraaiste van de wereld.

De competitie in het Spaanse Almeria had opvallend veel weg van een 'gewone' schoonheidswedstrijd voor mensen. De jury keek volgens de fokker naar zaken als houding, formaat, kleur en hygiëne.Of de winnende vogel zelf beseft dat ze wereldberoemd is, is de vraag. Maar de kooi van de dwergpapegaai is inmiddels voorzien van een felgele kampioensrozet. Daarmee heeft het dier toch een streepje voor op de circa andere 120 vogels van Knoop.Het geheim van de fokker? ''Veel geduld en proberen met andere kwekers vogels uit te wisselen'', verklapt hij. ''Dat lukt niet altijd. Iedereen ziet elkaar toch wel als concurrent. En dat zijn we niet.''De winnende vogel is nog in Spanje, maar Knoop wijst trots naar een foto van het dier. ''Dat is mijn beste vogel op dit moment'', glundert de trotse Ridderkerker, die zich nu wereldkampioen mag noemen.