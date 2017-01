Thaiboksleraar uit Oude Westen krijgt onderscheiding

Khalid_Chenouf IMG_7588

Voormalig wereldkampioen thai kickboksen Khalid Chennouf krijgt woensdag de Paul Nijgh Penning uitgereikt voor het werk dat hij voor kinderen doet in het Oude Westen van Rotterdam. Burgemeester Aboutaleb reikt de tweejaarlijkse onderscheiding uit in het stadhuis.

Chennouf geeft thai kickbokslessen aan kinderen vanaf 4 jaar. Hij brengt ze zelfvertrouwen bij, maar ook discipline en hij bereidt ze zo eigenlijk voor op het leven in de maatschappij.



In de thai kickboksschool aan de Josephstraat zijn zo'n 30 kinderen aanwezig als de les op maandag aan het eind van de middag begint. Na een korte conditietraining geeft Chennouf ze een lange combinatie van slagen en schoppen op die ze moeten oefenen.



zelfvertrouwen

"Het is niet alleen thaiboksen. Ze moeten ook hun hersenen laten werken", zegt Khalid. "Je krijgt hier niet voor niks, je moet er voor werken. Maar dat geeft ze ook zelfvertrouwen. Als ze op school dan een moeilijke opdracht krijgen dan gaan ze daar ook voor aan het werk."



Voor Khalid Chenouf begint alles bij sport. "Ze moeten luisteren, leren respect te hebben en dan kun je ze leren een betere kwaliteit te geven. Op school en in werk,"aldus Chenouf. "Sport maakt goede mensen van ze. Een schoon lichaam, schone hersens en een schoon hart."



alle bevolkingsgroepen

Op de trainingen komen alle bevolkingsgroepen bij elkaar. "Ze leren dat ze elkaar moeten helpen", zegt Chenouf. "Je hebt kinderen die wat langzamer zijn en je hebt kinderen die veel verder zijn. Als ze elkaar helpen kom je in het midden uit."



Ouders brengen hun kinderen graag naar de trainingen van Chenouf. "Ik breng ze voor zelfverdediging;" zegt Shariffa, die een zoontje en een dochter op de school heeft. "Hij leert ze ook discipline. Hij voedt ze ook op. Dit is toch ook een gemixte wijk. Ze zeggen een achterstandswijk. Dat vind ik zelf niet. Maar ik heb zelf gezien dat hij zelf een jongen op straat overhaalde om ook naar de training te komen. Dat vind ik toch goed."



Chenouf is blij met de onderscheiding. "Het geeft mij de motivatie om zo door te gaan."