'Red Rotterdams Poortgebouw van ondergang'

Het Poortgebouw in Rotterdam-Zuid raakt in verval. Als er niet snel iets gebeurt, dreigt het monumentale pand op de Stieltjesstraat forse schade op te lopen. Dat zegt de Erfgoedvereniging Heemschut, die zich zorgen maakt over het gebouw.

Volgens de landelijke vereniging die zich inzet voor het behoud van rijksmonumenten in Nederland is de schade aan de buitenkant goed te zien. "Het water druipt langs de gevel en het metselwerk wordt slechter", zegt Luuk de Boer.Ook zijn de goten en het zinkwerk in slechte staat en zitten er roestplekken op het pand.Het Poortgebouw werd 140 jaar geleden gebouwd als hoofdkantoor van de Rotterdamsche Handelsvereniging van Lodewijk Pincoffs. Volgens Erfgoedvereniging Heemschut moet het pand daarom gekoesterd worden. "Om het verhaal van de stad duidelijk te maken", zegt De Boer.De vereniging is bang dat het Poortgebouw hetzelfde lot ondergaat als het Van Waningpand in Rotterdam-Feijenoord. Ook dat rijksmonument werd niet onderhouden en is nu zwaar vervallen Het Poortgebouw is in particulier bezit. De Erfgoedvereniging Heemschut heeft de eigenaar nog niet aangesproken op het onderhoud. Dat vindt de organisatie een taak van de gemeente. "Die heeft de middelen om de eigenaar aan te sporen het op te knappen."