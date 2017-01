Sparta naar halve finale via strafschoppen

FC Volendam - Sparta

Sparta heeft voor het eerst sinds 2004 de halve finales van de KNVB-beker bereikt. Tegen Volendam had het daarvoor strafschoppen nodig. Na een 0-0 na 90 minuten en een 1-1 na 120 minuten was deze serie noodzakelijk.

In de verlenging leek Thomas Verhaar met een schuiver van buiten het strafschopgebied de wedstrijd binnen te slepen voor Sparta. Maar nog geen twee minuten later stond het weer gelijk nadat Bert Steltenpool en voorzet van Joey Veerman binnen kon werken.



In het begin van de wedstrijd probeerden de Rotterdammers het initiatief te pakken maar kon het in het eerste half uur geen grote kansen creëren. Bij Volendam lukte dat wel. Een vrije trap van net buiten de zestien werd in twee instantie door Veerman op de binnenkant van de paal geknald. De bal rolde vervolgens achter de verbouwereerde doelman Roy Kortsmit langs, maar viel niet binnen.



Het grootste doelgevaar van Sparta in de eerste helft kwam van de voeten van Paco van Moorsel, die voorin opnieuw de voorkeur kreeg boven Zakaria El Azzouzi. Zijn schot werd vlak voor de rust gekeerd door keeper Hobie Verhulst.



Na rust was het Volendam dat het initiatief steeds meer naar zich toe trok. Kees Kwakman was dichtbij met een voorzet die onbedoeld op de bovenkant van de lat plofte. Sparta stelde daar een kopbal uit een corner tegenover, maar de inzet van opnieuw Van Moorsel ging hoog over.



Beide ploegen slaagden er maar niet in een honderd procent kans te creëren. Namens de thuisploeg schoot Gyliano van Velzen over. Kort voor tijd was de grootste mogelijkheid toch voor Sparta. Opnieuw Van Moorsel schoot vanuit de draai nipt voorlangs de goal.



Opstelling Sparta

Kortsmit; Dumfries, Breuer, Van Drongelen, Floranus, Sanusi (Mendes da Silva/64), Spierings, Dijkstra, Verhaar, Van Moorsel (Pogba/111), Calero (Brogno/77)