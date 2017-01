Volg FC Volendam - Sparta vanavond op Radio Rijnmond

FC Volendam - Sparta

Sparta neemt het vanavond in de kwartfinales van de KNVB-beker op tegen FC Volendam. De ploeg van trainer Alex Pastoor kan bij een overwinning voor het eerst sinds 2004 weer eens doorstromen naar de halve finales.

Sparta speelde zaterdagavond in Noord-Holland met 1-1 gelijk tegen AZ. FC Volendam, de nummer vier van de eerste divisie, wist afgelopen vrijdagavond met 3-1 te winnen van FC Eindhoven.



Het duel in Volendam is live te volgen via Radio Rijnmond. De aftrap is om 20:45 uur. De uitzending begint al om 20:00 uur. Dennis Kranenburg doet verslag van de bekerwedstrijd. De presentatie is handen van Walter Tempelman.