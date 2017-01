Rotterdamse journalist: Van der Steur heeft boel nog harder geflest

Bas Haan in de studio van RTV Rijnmond.

Eigenlijk dacht hij zelf ook wel dat het klaar was met 'de ellende' van de bonnetjesaffaire rond oud-staatssecretaris Fred Teeven. Tot de Rotterdamse journalist Bas Haan tot zijn eigen stomme verbazing opnieuw stuitte op keihard bewijs, waardoor minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) opeens heel wat heeft uit te leggen. "Het is heel schokkend hoe er met de waarheid is omgegaan."

Nieuwsuur-journalist Haan bracht maandag naar buiten dat Van der Steur opzettelijk informatie heeft achtergehouden voor de Tweede Kamer over de zogenoemde Teevendeal. Die zaak ging over een deal die Teeven in 2000 als officier van justitie sloot met drugscrimineel Cees H. Ze kwamen tot een schikking van bijna 4,8 miljoen gulden.



Miljoenendeal

Jaren later werden in politiek Den Haag vragen gesteld over de deal. Cruciaal daarin was een bonnetje met het exacte bedrag van de miljoenendeal. Het ministerie van Veiligheid en Justitie, dat werd bestuurd door oud-minister Ivo Opstelten en oud-staatssecretaris Fred Teeven, kon het bonnetje niet vinden.



Journalist Haan lukte dat wel, waardoor Opstelten en Teeven moesten opstappen. Opstelten werd opgevolgd door Van der Steur en Haan besloot een boek te schrijven over de bonnetjesaffaire.



Geflest

"Ik dacht: laat ik de ellende opschrijven in een boek. Het was ook zoveel, ook dingen die ik niet heb kunnen uitzenden. En toen vond ik een e-mail van toenmalig Kamerlid Van der Steur waaruit blijkt dat hij de boel nog harder heeft geflest", vertelt Haan.



Uit de mail blijkt dat Van der Steur in zijn tijd als Kamerlid loog tegen de Tweede Kamer over de Teevendeal. Hij adviseerde Opstelten toen vanuit de Kamer 99 vragen kwamen over de deal en schreef zelfs mee aan de antwoorden.



Gedonder

'Zeer kwetsbaar', 'geeft gedonder', 'zorgt voor discussie' en 'weghalen' waren enkele adviezen die Van der Steur deed aan het adres van Opstelten. Ook zei Van der Steur dat het bedrag van 4,8 miljoen gulden stil moest worden gehouden voor de Kamer.



Dat getal stond volgens Haan aanvankelijk in de beantwoording van de Kamervragen, maar werd geschrapt op advies van Van der Steur. Hij hield op die manier cruciale informatie geheim voor de rest van de Tweede Kamer en zorgde ervoor dat antwoorden niet klopten.



Haan: "Stel je voor: als Kamerlid controleer je de regering, je stelt vragen en vervolgens draai je je om, ga je achter het bureau van de minister zitten en geef je antwoord op onder meer je eigen vragen. En dat noemen we dan het controleren van de macht."



Rutte

Hoewel hij geen bewijs heeft, is Haan van mening dat premier Mark Rutte ook een belangrijke rol heeft gespeeld in het achterhouden van informatie. "Rutte heeft op de achtergrond nooit details willen kennen en zich nooit verdiept. Hij heeft ervoor gezorgd dat Teeven werd beschermd en daardoor konden al deze dingen gaan zoals ze gingen."



De Rotterdamse journalist verwacht dat de nieuwe onthullingen rondom de bonnetjesaffaire de verkiezingsstrijd van Rutte opbreken. "Dit gaat over de geloofwaardigheid van het hele kabinet en ook van Rutte. Dat is de afgelopen week ook ontzettend ter discussie gekomen. Dus dit gaat hem niet goed doen."