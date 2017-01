Inschrijving 'Ons Kluppie' 2017 geopend

Welke Rotterdamse sportvereniging laat zich dit jaar kronen tot 'Ons Kluppie'? De inschrijving voor de verkiezing tot leukste sportclub is weer van start gegaan. De winnaar wint 2.500 euro én een tv-reportage op RTV Rijnmond. Tot vrijdag 17 februari kunnen clubs zich aanmelden via de site van Rotterdam Sportsupport.

De opzet van Ons Kluppie is eenvoudig. Na de aanmeldingsfase worden tien verenigingen geselecteerd die een verslaggever van Radio Rijnmond op bezoek krijgen. De verslaggever maakt in samenwerking met de vereniging een reportage, die wordt uitgezonden op Radio Rijnmond in de uitzending van Rijnmond Sport.Zodra de tien genomineerde verenigingen bekend zijn, kan het publiek stemmen op zijn favoriete club. Naast het publiek maakt ook een deskundige jury haar keuze, waardoor niet automatisch geldt dat de clubs met de grootste achterban de meeste kans op de titel maken.Vanaf maart hoor je wekelijks een reportage over één van de genomineerde verenigingen. Aanmelden voor 'Ons Kluppie' kan hier