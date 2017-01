Invalidenwagentje uitgebrand in Rotterdam-Delfshaven

In de Sibajakstraat in Rotterdam-Delfshaven is in de nacht van maandag op dinsdag een autobrand geweest. Een invalidenwagentje is volledig uitgebrand.





Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan. Dinsdagmiddag wordt onderzoek gedaan naar of de brand bijvoorbeeld is aangestoken, zegt de politie.



De brand brak rond 00.30 uur uit in de invalidenwagen. Het vuur sloeg daarna over naar een andere auto. Onduidelijk is hoe erg de schade aan dat voertuig is.