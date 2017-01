Politie vindt smak geld in reservewielkast

Foto: Politie Rotterdam-Centrum

De politie in Rotterdam heeft per toeval bijna 43.000 euro gevonden tijdens een voertuigcontrole op de Maasboulevard. De verstoppers waren vindingrijk geweest: het geld zat verstopt in de reservewielkast.

Twee Belgen werden maandagmiddag langs de kant gezet voor controle. Ze werkten keurig mee, maar agenten kregen argwaan toen de kast waar het reservewiel in zit niet openging.



De wagen werd in beslag genomen en elders opengebroken. Toen kwam 42.950 euro tevoorschijn. Het geld is in beslag genomen.



De Belgen die in de auto zaten, zijn verdwenen. Zij mochten gaan nadat de wagen in beslag werd meegenomen en hebben daarna vermoedelijk de benen genomen.