Euronext lokt familiebedrijven naar de beurs

Euronext gaat het aantrekkelijker maken voor familiebedrijven om een gang naar de beurs te maken. Dergelijke ondernemingen kunnen voortaan rekenen op extra ondersteuning van de uitbater van de aandelenbeurzen in Amsterdam, Brussel, Parijs en Lissabon.

Het gaat dan bijvoorbeeld om een gericht coachingsprogramma en extra online-informatie over de beurs als handige bron van financiering. Ook zal Euronext zich inspannen om de zichtbaarheid van familiebedrijven bij investeerders te vergroten. In februari komt er tevens een speciale Euronext Family Business-index. In die nieuwe Europese beursgraadmeter komen negentig beursfondsen uit de vier landen waarin Euronext actief is.Familiebedrijven vormen een interessante markt voor Euronext. Er zijn momenteel meer dan 14 miljoen van dergelijke ondernemingen in Europa. Dat is ongeveer 60 procent van de totale bedrijvenvoorraad van het continent. Aan de beurzen van Euronext zijn reeds 201 familiebedrijven genoteerd. Die zijn samen goed voor een marktwaarde van ongeveer 745 miljard euro.