Philips hard omlaag op Damrak

De beurs in Amsterdam liet dinsdag een klein verlies zien. Philips was met afstand de grootste daler in de AEX-index na publicatie van zijn kwartaalbericht. Optiekbedrijf GrandVision sprong sterk omhoog bij de middelgrote fondsen na een tussentijds handelsbericht.

De AEX noteerde in het eerste handelsuur 0,1 procent lager op 482,23 punten. De MidKap steeg 0,1 procent tot 687,46 punten. De hoofdindices in Frankfurt en Londen wonnen 0,1 procent, Parijs daalde licht.Philips ging 4 procent onderuit in de hoofdindex. Het zorgtechnologieconcern heeft het opnieuw aan de stok met de Amerikaanse autoriteiten. Ditmaal gaat het om de productie van defibrillatoren, waar bij inspecties van de keuringsdienst FDA onvolkomenheden aan het licht zijn gekomen. Verder zag Philips de omzet in het afgelopen kwartaal groeien en werd het verlies van een jaar eerder omgebogen in winst.Staalbedrijf ArcelorMittal stond bovenaan de AEX met een winst van 1,2 procent.In de MidKap was GrandVision de sterkste stijger met een plus van 4,4 procent. Het moederconcern van ketens als Pearl en EyeWish zag in de afgelopen periode de omzet verder toenemen. Het noemde geen concrete bedragen. GrandVision handhaafde zijn doelstellingen voor de middellange termijn.Philips Lighting wist in de MidKap met een koerswinst van 2 procent een groot deel van het verlies van een dag eerder vanwege licht tegenvallende cijfers goed te maken. Grootste dalers bij de middelgrote fondsen waren vastgoedbedrijf Wereldhave en Air France-KLM met minnen tot 1,5 procent.In Londen kelderde telecomconcern BT Group 18,6 procent. De boekhoudproblemen bij de Italiaanse tak van BT zijn veel erger dan gedacht en het bedrijf moet daarom veel meer afschrijven.Prijsvechter easyJet leverde in Londen 7 procent in. Volgens easyJet zullen het zwakke Britse pond en de hogere brandstofkosten zwaarder wegen op de verwachtingen voor 2017 dan eerder gedacht.De euro was 1,0744 dollar waard, tegen 1,0741 dollar bij het Europese slot op maandag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,7 procent tot 53,12 dollar en Brent won 0,6 procent tot 55,58 dollar per vat.