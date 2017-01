Van Boekel leidt Feyenoord - NEC

Pol van Boekel is dit weekend de scheidsrechter bij de wedstrijd tussen Feyenoord en NEC. De wedstrijd in de Kuip begint om 16.45 uur. Het is voor de derde keer dit seizoen dat Van Boekel een competitiewedstrijd van de Rotterdammers leidt. Eerder was hij de scheidsrechter bij FC Groningen - Feyenoord en Feyenoord - Heerenveen.

Jeroen Manschot is door de KNVB aangesteld om vrijdagavond de wedstrijd tussen Willem II en Sparta te leiden. Roda JC - Excelsior wordt zaterdagavond gefloten door Serdar Gözübüyük. De Kralingers krijgen voor de tweede keer met hem te maken. Eerder leidde hij Excelsior - FC Groningen.



In de Jupiler League staat SC Cambuur - FC Dordrecht onder leiding van Allard Lindhout. Hij floot eerder de thuiswedstrijden van Dordt tegen NAC Breda en FC Volendam.