Man zwaargewond bij sloopwerkzaamheden Schiedam

Foto: MediaTV Foto: MediaTV

In Schiedam is een man dinsdag aan het begin van de middag zwaargewond geraakt. Hij is bij sloopwerkzaamheden van een gymzaal aan de Van der Leeuwlaan bedolven geraakt.

De man kreeg een betonnen balk tegen het hoofd en viel 4 meter naar beneden, aldus de brandweer.



Hij is met een spoedtransport naar het ziekenhuis gebracht.