ExxonMobil in Botlek deels ontruimd na gasontsnapping

Bij ExxonMobil aan de Botlekweg is dinsdagmiddag een gedeelte van het terrein ontruimd na de ontsnapping van een gas. Het gaat om waterstofgas, zegt de brandweer. Niemand is gewond geraakt.

Het gas is op het terrein gebleven. De brandweer is ter plaatse en had de ontsnapping rond 13.20 uur onder controle.Tot in de verre omtrek van het terrein in de Botlek was de sirene van ExxonMobil te horen.