Waterstoflek ExxonMobil in Botlek verholpen

Bij ExxonMobil aan de Botlekweg is dinsdagmiddag urenlang een gedeelte van het terrein ontruimd geweest na de ontsnapping van waterstofgas, zegt de brandweer. Inmiddels is het gevaar geweken. Niemand raakte gewond.

De fabriek moest door het lek worden stilgelegd, zodat het lek kon worden gevonden. De hulpdiensten lieten rond 15.20 uur weten dat de lekkage is verholpen. De fabriek kan daardoor langzaam weer worden opgestart.Waterstofgas wordt gebruikt in het raffinageproces, waarin van olie benzine wordt gemaakt.Tot in de verre omtrek van het terrein in de Botlek was de sirene van ExxonMobil te horen.