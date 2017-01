'Neem belangen werknemers mee in besluit kolencentrales'

De EON-kolencentrale op de Maasvlakte

De Nederlandse overheid moet niet overhaast kolencentrales sluiten. Bijna 2800 mensen zijn voor hun inkomsten afhankelijk van de branche en hebben het gevoel dat hun belang wordt genegeerd. Daarvoor waarschuwt vakbond FNV dinsdag.

Nederland heeft tien kolencentrales, waarvan er twee op de Maasvlakte staan. Binnenkort gaan vijf centrales dicht, omdat ze te vervuilend zijn. Wat er met de andere gebeurt, is nog onduidelijk. De centrales in onze regio blijven voorlopig open.



De onzekere toekomst trekt volgens FNV een wissel op werknemers. De vakbond hoopt dat mensen die hun baan kwijtraken voldoende financiële compensatie krijgen als de andere centrales sluiten.



De overheid heeft onlangs al bekendgemaakt dat op korte termijn geen nieuwe beslissingen worden genomen over de kolencentrales die vooralsnog openblijven. Dat wordt over de Tweede Kamerverkiezingen in maart getild.