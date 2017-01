Flakkees echtpaar bereikt de Noordkaap

Het echtpaar Jaap (68) en Lenie (64) Boeter heeft de Navigate North volbracht. Het stel uit Middelharnis bereikte dinsdagochtend de Noordkaap, de eindbestemming van de 7000 kilometerslange rit.

Voor vertrek vorige week woensdag vond Lenie het erg spannend , maar eenmaal onderweg heeft ze genoten. "Het is allemaal goed gegaan en een geweldige ervaring. Het uitzicht over de fjorden, de natuur, het is schitterend."De omstandigheden waren niet altijd even makkelijk: er lag veel sneeuw en de wegen waren soms spekglad. "Maar alles is goed gegaan en we hebben geen ruzie gehad", zegt Lenie lachend.De uitdaging van de Navigate North is dat de deelnemers niet weten welke route ze precies af zullen leggen. Iedere dag worden coördinaten doorgegeven. Dat zijn de locaties waarheen wordt gereden. Uiteindelijk eindigt de reis dan op de Noordkaap.Het echtpaar reed mee met de Navigate North om geld op te halen voor de Maag Lever Darm Stichting. Jaap heeft zelf een darmziekte gehad.Het sponsorgeld is bedoeld voor onderzoek naar darmkanker.