Sliedrechts café opnieuw dicht na vechtpartij

Foto: Google Streetview

Tapperij De Waagh in Sliedrecht moet tijdelijk de deuren sluiten. Aanleiding is een vechtpartij in november waarbij twee bezoekers zwaar werden mishandeld. Daarnaast is het deurbeleid niet op orde, zegt de gemeente.





De Waagh is tot 19 april gesloten. Veel last zullen bezoekers er momenteel niet van hebben. Het café is al dicht vanwege een brand begin december.



De kroeg moest in februari 2013 ook al twee weken dicht vanwege een vechtpartij. Bezoekers gingen toen met elkaar op de vuist vanwege ruzie om een stoel.