Forward Lease Rotterdam versterkt zich met Mays

Forward Lease Rotterdam Basketbal

Forward Lease Rotterdam Basketbal heeft zicht versterkt met Gregory Lydell Mays. De 23-jarige Amerikaan sluit voor de rest van de competitie aan bij de ploeg van coach Armand Salomon.

De power-forward is 2.03 meter lang en komt over van de Northern Arizona Suns uit de Verenigde Staten. Daarvoor speelde hij in Australië bij de Albury Wodonga Bandits. Rotterdam miste dit seizoen een power-forward, omdat Naigel Onuoha niet inzetbaar is vanwege een zware knieblessure. Rotterdam Basketbal hoopt dat Mays binnen twee weken inzetbaar is.