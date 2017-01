Man vast voor mishandelen Dordtse vriendin

Foto: archief

Een 36-jarige man uit Den Haag is maandag opgepakt in Dordrecht. Hij zou zijn 41-jarige vriendin uit Dordrecht hebben mishandeld en bedreigd. Ook had hij een vuurwapen op zak.

De politie werd gebeld over het voorval. Agenten zagen de man snel daarna op de Mecklenburgstraat en hielden hem aan.



Het vuurwapen is in beslag genomen. De man zit vast.