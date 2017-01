Verdachten grote cocaïneroof opgepakt in Rotterdam

De politie heeft dinsdag vier Rotterdammers opgepakt die worden verdacht van betrokkenheid bij de overval op een vrachtwagen. De truck werd vorig jaar klemgereden door een auto, waarna meerdere tassen uit de laadruimte werden gehaald.

Bij de overval in Beneden-Leeuwen (Gelderland) waren vijf mensen betrokken. Twee daders gaven de vrachtwagenchauffeur opdracht zich rustig te houden. Ondertussen stopten twee andere auto's achter de truck. De inzittenden van die voertuigen braken de laadruimte open en namen meerdere tassen mee.Hoewel de vrachtwagen bananenpulp vervoerde, was dat vermoedelijk niet de buit die de overvallers in gedachte hadden. De bestuurder van de truck reed nietsvermoedend rond met drugs. In een van de vluchtwagens werd later een partij cocaïne teruggevonden De politie ontdekte na de overval al dat de verdachten mogelijk een band hadden met Rotterdam. Ze huurden daar een vluchtauto en spraken een paar uur voor de roof af bij de McDonald's in Hoogvliet.Ook in programma Opsporing Verzocht werd aandacht besteed aan de overval. ''Mede naar aanleiding van die uitzending konden vanmorgen vier verdachten worden aangehouden'', meldde de politie dinsdag. Het gaat om Rotterdammers van 23, 27, 29 en 30 jaar oud.