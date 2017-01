Nieuwe directeur LantarenVenster ziet kansen in Rotterdam

Pepijn Kuyper (Foto: LantarenVenster )

Het Rotterdamse film- en muziektheater LantarenVenster krijgt een nieuwe directeur. Pepijn Kuyper neemt op 1 april het stokje over van Krijn Meerburg.

Rotterdammer Kuyper werkt momenteel bij cultuurpodium LUX in Nijmegen en trok daar de aandacht van van het Rotterdamse theater.



''Kuyper heeft ervoor gezorgd dat cultuurpodium LUX weer stevig op de kaart staat, lokaal en nationaal'', aldus LantarenVenster in een schriftelijke verklaring.



Ook Kuyper is enthousiast over het vooruitzicht om weer in 'zijn' Rotterdam te gaan werken.



''Rotterdam groeit, ontwikkelt en bloeit.'', zegt hij. ''Juist op de Kop van Zuid, een zeer tot de verbeelding sprekende plek, willen we met veel creativiteit en daadkracht bezoekers uitdagen hun grenzen te verleggen.''



LantarenVenster staat er naar eigen zeggen goed voor en bruist van de ambitie. Zo wil het theater de samenwerking met andere instellingen gaan opvoeren.