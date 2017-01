Wethouder Goeree-Overflakkee stapt op

Marnix Trouwborst (Archief)

Wethouder Marnix Trouwborst van Goeree-Overflakkee is opgestapt. Hij heeft dinsdag zijn vertrek aan burgemeester Ada Grootenboer bekend gemaakt.

Volgens de VVD'er heeft hij zijn keuze om persoonlijke redenen gemaakt. Welke redenen dat zijn, wil hij niet vertellen. Wel zegt Trouwborst dat zijn samenwerking met de andere leden van B & W op het eiland nog goed was.



Zijn partij, de VVD, vergadert dinsdagavond over de ontstane situatie.



Trouwborst was sinds 1 januari 2014 wethouder Financiën, Verkeer & Vervoer en Personeel.



Hij woont in Zuidland. Daar was hij eerder wethouder van de voormalige gemeente Bernisse.