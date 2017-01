Osama Rashid vervolgt loopbaan in Portugal

Osama Rashid

Rotterdammer Osama Rashid zet zijn voetballoopbaan voort in Portugal. De voormalig jeugdspeler van Feyenoord gaat spelen voor CD Santa Clara, een club op het tweede niveau.

De 25-jarige middenvelder komt over van Lokomotiv Plovdiv uit Bulgarije. Daar speelde hij sinds augustus 2016. De international van Irak speelde eerder in zijn carrière ook in Portugal. Toen kwam uit voor het Portugese Sporting Clube Farense. Daarvoor speelde hij onder bij de amateurs van Alphense Boys en Excelsior Maassluis.