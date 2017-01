BN'ers sluiten zich aan bij 'Ode aan Deelder'-wedstrijd

Rotterdam is niet te filmen, maar de Rotterdammers wel. En dat kunnen ze doen terwijl ze een ode brengen aan nachtburgemeester Jules Deelder. De beste video wordt door de organisatie van de Poëzieweek beloond met een gesigneerd exemplaar van Deelders' Poëziegeschenk 2017.

Het is de bedoeling dat Rotterdammers een filmpje op social media zetten waarin ze een gedicht voordragen van de dichter. "Op z'n Jules en met de hashtag 'odeaandeelder'", zegt Job Jan Altena van de Poëzieweek.De actie rond de Rotterdamse auteur van het Poëziegeschenk 2017 is volgens Altena spontaan ontstaan. Zanger Lee Towers werd benaderd voor het eerste filmpje."We hebben het vorige week pas bedacht en Towers was meteen enthousiast", aldus Altena. De zanger is vanaf zijn vakantieadres te zien met zijn versie van Deelders' Rotown Magic.Inmiddels verschijnen er steeds meer filmpjes met imitaties van Deelder. Nu voornamelijk nog van bekende Nederlanders als Hugo Borst en Radio 1-presentatrice Lara Rense, maar iedereen mag meedoen.De Poëzieweek is van 26 januari t/m 1 februari. De winnaar van #odeaandeelder wordt op de laatste dag bekend gemaakt.Deelder schreef het poeziëgeschenk met als thema 'humor'. Er wordt gerekend op flinke belangstelling voor het boek:''De oplage was op voorhand al verhoogd naar 17.000'', glunderde de eeuwig in het zwart geklede Rotterdamse dichter dinsdag.