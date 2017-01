Steeds meer leegstand in Markthal

Markthal (Foto: Tom van Vark) Leegstand in de Markthal

Wat is er aan de hand in de Markthal? Niet eerder stonden zoveel marktkramen leeg, terwijl de hal onder dagjesmensen en toeristen juist erg populair is.

De leegstand in de Markthal is al langer een probleem. Vooral winkeltjes met bloemen, vlees en groenten hebben moeite het hoofd boven water te houden omdat inwoners van de stad er doorgaans geen boodschappen doen. Op dit moment staan minimaal 10 kramen leeg, tot ergernis van veel bezoekers.



"Het is echt heel jammer," zegt een bezoekster die op zoek is naar bloemen. "Er zaten hier twee goede bloemisten, maar die zijn nu allebei weg. Het is vooral horeca nu." Bloemisten zouden vooral problemen hebben gehad met het klimaat in de hal. Dat zou te warm, juist te koud en tochtig zijn geweest voor veel planten.



Om de leegstand minder op te laten vallen wordt in één van de stands tijdelijk schilderijen geëxposeerd. Ook zijn als opvulling stoelen en tafeltjes neergezet. "Maar ik word vooral verdrietig van al die grijze zeilen voor die lege units," merkt een andere bezoeker op. "Dat ziet er zo rot uit."



Oplossing

Eigenaar Klépierre wil dinsdag niet reageren op de toenemende leegstand, maar betrokkenen zeggen dat er achter de schermen hard wordt gewerkt aan een oplossing. Horecaondernemers zeggen juist goede zaken te doen in de Markthal, maar veel eigenaren van versunits hebben inmiddels de deuren al moeten sluiten.



VVD-gemeenteraadslid Jan-Willem Verheij hoopt dat de gemeente kan bijdragen aan een oplossing: "Ondernemers hebben aangegeven dat ze graag ook horeca zouden willen bij hun versunits, maar daar hebben ze geen vergunning voor. We hopen dat het college snel met een voorstel komt om het bestemmingsplan zo te veranderen dat de ondernemers meer vrijheid krijgen. Als dat ook werkelijk het probleem is, want dat is ons nog steeds niet duidelijk."



Begin januari moest slagerij Messar sluiten, omdat de ondernemer geen broodjes hamburger meer mochten verkopen. Volgens de slager was dit nodig om zijn inkomsten op peil te houden. Eerder vertrokken ook slagerij Chateaubriand en J&S Slagers uit de Markthal wegens tegenvallende opbrengsten.



"Jammer dat er zoveel leeg staat. Zo'n blikvanger voor de stad, zo'n toeristische trekpleister, waarvan je dan toch ziet dat het wat minder gaat," vervolgt Jan-Willem Verheij van de VVD. "Dit is natuurlijk niet hoe we het bedoeld hadden."