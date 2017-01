Europees Hof oordeelt over 'Rotterdamwet'

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens buigt zich woensdag over een zaak die een bom kan leggen onder de Rotterdamwet. Een voormalige inwoonster van Rotterdam klaagt de Nederlandse staat aan omdat ze vanwege de wet niet mocht verhuizen.

De vrouw ging volgens haar advocaat Remko Wijling in 2005 wonen in de Tarwewijk. Ongeveer een jaar later werd de Rotterdamwet ingevoerd , waarmee mensen met een laag inkomen konden worden geweerd uit kwetsbare gebieden.Dat had grote gevolgen voor de Rotterdamse, die later wilde verhuizen naar een huis dat twee straten verderop stond. ''Toen ze richting die andere woning ging, kreeg ze te horen: daar krijgt u geen vergunning voor'', vertelt advocaat Wijling. ''Ze kon die woning niet in.''De bewoonster deed eerst een poging om haar gelijk te halen voor de Nederlandse rechter, maar daar werd haar kritiek van tafel geveegd. Daarop besloot de vrouw naar het Europees Hof in de Franse stad Straatsburg te stappen.Volgens de jurist zijn de rechten van de vrouw geschonden. Ze moest door de Rotterdamwet in haar oude woning blijven zitten, die in slechte staat verkeerde. Inmiddels is de vrouw vertrokken uit de wijk en woont ze in Vlaardingen.Toch zet de vrouw de zaak door. Volgens jurist Wijling bestaat er geen twijfel over dat de wet een inbreuk betekent op haar recht op vrije vestiging. ''De vraag is of die inbreuk ook gerechtvaardigd is'', aldus de advocaat.Het hof moet nu onder meer besluiten of de wet zich specifiek mag richten op mensen met een laag inkomen. De kans bestaat volgens Wijling dat de Rotterdamwet sneuvelt. De advocaat kan nog niet zeggen wanneer een uitspraak wordt verwacht.