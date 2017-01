Zoektocht naar oude foto's Zakkendragershuisje Schiedam

Zakkendragershuisje

In Schiedam wordt gezocht naar mensen die het historische Zakkendragershuisje nog kennen van vroeger. Het pand wordt in oude staat hersteld, maar het is niet duidelijk hoe de kale muren in het pand er vroeger uitzagen.





Medema heeft goede hoop dat er nog mensen zijn die weten hoe de muren er vroeger uitzagen. Het pand is in de jaren zestig nog flink op de schop gegaan. ''We zijn benieuwd naar mensen die het kennen voordat de muren zo kaal werden.''



Dobbelen

Het Zakkendragershuisje



Het pand ging de afgelopen tientallen jaren herhaaldelijk op de schop. De gemeente hoopt vooral dat mensen zich melden met foto's van voor de renovatie uit 1965. ''Dat is voor ons echt een rijke bron van informatie.'' ''Het historisch onderzoek dat we hebben gedaan is niet eenduidig'', erkent beleidsadviseur Geert Medema van de gemeente. ''De muren en het hout zijn allemaal ontdaan van verf.'' Daardoor oogt het pand van binnen nogal kaal.Medema heeft goede hoop dat er nog mensen zijn die weten hoe de muren er vroeger uitzagen. Het pand is in de jaren zestig nog flink op de schop gegaan. ''We zijn benieuwd naar mensen die het kennen voordat de muren zo kaal werden.''Het Zakkendragershuisje stamt uit 1725 . Met de klok in het daktorentje werd zakkendragers vroeger gemeld dat er een klus was. Vervolgens kon worden gedobbeld om het werk. Wie de hoogste ogen gooide, kreeg de klus.Het pand ging de afgelopen tientallen jaren herhaaldelijk op de schop. De gemeente hoopt vooral dat mensen zich melden met foto's van voor de renovatie uit 1965. ''Dat is voor ons echt een rijke bron van informatie.''