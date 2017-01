Meer ogen beschadigd rond jaarwisseling

Het aantal mensen dat door vuurwerkongelukken rond de jaarwisseling oogletsel opliep, is dit jaar weer toegenomen. Voor oogarts Tjeerd de Faber van het Oogziekenhuis Rotterdam is dat reden om nogmaals te pleiten voor een verbod op consumentenvuurwerk.

Rond Oud & Nieuw raakten negentien mensen blind aan een oog; vier meer dan een jaar eerder. Bij vijf slachtoffers moest zelfs het oog zelfs helemaal worden verwijderd. Dat gebeurde in 2015/2016 dat slechts bij één patiënt.Volgens De Faber zouden gewone burgers eigenlijk helemaal geen knalwerk moeten kunnen kopen. ''Vuurwerk in handen van de consument is te risicovol en vormt een gevaar voor de samenleving'', zegt de oogarts, die al langer pleit voor zo'n verbod De Faber krijgt steun van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap, dat dinsdag meer informatie bekendmaakte over de vuurwerkslachtoffers rond de jaarwisseling: er waren na de jaarwisseling in totaal 176 patiënten met oogletsel, tegenover 160 in 2016.Bijna de helft van de slachtoffers (46 procent) stak zelf geen vuurwerk af, maar stond toe te kijken. De rest van gewonden was wel zelf met knalwerk bezig. Een derde van de patiënten liep blijvend letsel op.